Новообраний президент Чехії Петр Павел одним із найперших зателефонує Зеленському

Новообраний президент Чехії Петр Павел одним з найперших зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському. Зазвичай перші закордонні контакти після обрання свідчать про можливі пріоритети у зовнішній політиці політика.

Варто зауважити, що 28 січня оприлюднили остаточні результати другого туру виборів президента Чехії. Згідно з ними, Петр Павел отримав 58,32% голосів проти 41,67% свого конкурента Андрія Бабіша.

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Що відомо про дзвінок Павела Зеленському

Обраний президент Чехії Петр Павел проведе у неділю, 29 січня, телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським,

– мовиться в повідомленні.

За даними ЗМІ, чеський лідер запропонує Володимиру Зеленському відвідати Україну разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Попередньо відомо, що словацька лідерка також позитивно сприймає цю можливість. Хоч ймовірна дата візиту поки що невідома.

Що відомо про ймовірний візит Павела в Україну