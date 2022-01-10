Петро Порошенко заплатив адвокатам 10 мільйонів гривень, – декларація

Петро Порошенко, якого наприкінці грудня звинуватили у державній зраді, одразу ж скористався послугами досвідчених юристів. За роботу колишній лідер України заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані його оновленої декларації за 2021 рік. У ній мовиться, що оплата юридичних послуг здійснювалася в Україні.

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У декларації мовиться, що 29 грудня 2021 року Порошенко оплатив юридичні послуги у розмірі 10,9 мільйона.

Навіщо Порошенку адвокати

Державне бюро розслідувань і СБУ 20 грудня оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.

Свою провину Порошенко повністю заперечує. У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення. Він перебуває під домашнім арештом.

Печерський районний суд Києва 6 січня ухвалив рішення, яким арештував майно Порошенка. Повний текст ухвали суду обіцяють оприлюднити 14 січня.

Згідно з декларацією за 2020 рік, Петро Порошенко витратив понад 30 мільйонів гривень на юридичні послуги для захисту у понад 50 кримінальних справ.

Зауважимо, що Порошенка наразі немає в Україні. З 10 по 15 січня він працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії. Нардеп раніше анонсував своє повернення 17 січня. На батьківщині він має провести зустріч із Генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

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