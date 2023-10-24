Їхав до Луганська, а опинився під Авдіївкою: севастополець загинув через несправний навігатор
Житель окупованого Криму подорожував автомобілем до Луганська. Помилково чоловік потрапив до Донецької області, на територію, близьку до зони бойових дій.
Севастополець разом зі своєю мамою хотів дістатися до Луганська, однак несправний GPS-навігатор завів його у смертельну пастку, пишуть російські ЗМІ.
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Фатальна помилка навігатора
Інцидент трапився у ніч проти 20 жовтня. 40-річний чоловік на автомобілі Chevrolet Aveo, у салоні якого перебувала також 65-річна жінка, прямував до Луганська. Опівдні він вже був у районі Донецька. Саме там навігатор схибив і "відправив" жителя Криму не туди.
Так, його авто випадково заїхало на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.
Поблизу населеного пункту Спартак, що за 6 кілометрів від Авдіївки, поряд із авто вибухнув снаряд. Чоловік загинув на місці, а його мама поранень майже не отримала.
Що відбувається під Авдіївкою: останні новини
- Росіяни не відмовляються від намірів оточити місто. За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, окупанти кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою. Попри божевільні втрати, вони продовжують штурми. "Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", – зазначив Барабаш.
- Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому окупанти так вчепилися в Авдіївку. За його словами, це наказ Володимира Путіна – захопити місто за будь-яку ціну. Аналітик вважає, що росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, він зазначив, що протягом останніх тижнів важких боїв росіяни могли втратити під Авдіївкою повну механізовану дивізію.
- В Інституті вивченя війни заявляють, що росіяни на Авдіївському напрямку можуть потрапити в "позиційний глухий кут". Їм важко вести маневрову війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків. Українські безпілотники й інша високоточна зброя роблять бронетехніку вразливішою, а також ускладнюють проведення наземних атак. Крім того, окупантам важко долати українські мінні поля під Авдіївкою.