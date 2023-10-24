Їхав до Луганська, а опинився під Авдіївкою: севастополець загинув через несправний навігатор

Житель окупованого Криму подорожував автомобілем до Луганська. Помилково чоловік потрапив до Донецької області, на територію, близьку до зони бойових дій.

Севастополець разом зі своєю мамою хотів дістатися до Луганська, однак несправний GPS-навігатор завів його у смертельну пастку, пишуть російські ЗМІ.

Дивіться також Війна прийшла на територію Криму, – Скібіцький розповів, як звільнити півострів

Фатальна помилка навігатора

Інцидент трапився у ніч проти 20 жовтня. 40-річний чоловік на автомобілі Chevrolet Aveo, у салоні якого перебувала також 65-річна жінка, прямував до Луганська. Опівдні він вже був у районі Донецька. Саме там навігатор схибив і "відправив" жителя Криму не туди.

Так, його авто випадково заїхало на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.

Поблизу населеного пункту Спартак, що за 6 кілометрів від Авдіївки, поряд із авто вибухнув снаряд. Чоловік загинув на місці, а його мама поранень майже не отримала.

Що відбувається під Авдіївкою: останні новини