Військові показали, як спалили танк з окупантами під Авдіївкою

Російські окупанти продовжують діяти в районі Красногорівки, що під Авдіївкою Донецької області. Наші військові зуміли там знищити танк росіян.

Військові 47 окремої механізованої бригади показали відео, на якому помітно влучання ЗСУ у російську військову техніку. Перед цим речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни в районі Красногорівки у скрутному становищі.

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Як ЗСУ знищили ворожий танк під Авдіївкою

Аеророзвідники БУАР (батареї управління та артилерійської розвідки – 24 Канал) виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію. Завадили цьому оператори FPV Strike Drones Company,

– розповіли у бригаді.

Як ЗСУ знищили ворожий танк з окупантами: дивіться відео

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