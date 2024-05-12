Військові показали, як спалили танк з окупантами під Авдіївкою
Джерело:47 окрема механізована бригада
Російські окупанти продовжують діяти в районі Красногорівки, що під Авдіївкою Донецької області. Наші військові зуміли там знищити танк росіян.
Військові 47 окремої механізованої бригади показали відео, на якому помітно влучання ЗСУ у російську військову техніку. Перед цим речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни в районі Красногорівки у скрутному становищі.
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Як ЗСУ знищили ворожий танк під Авдіївкою
Аеророзвідники БУАР (батареї управління та артилерійської розвідки – 24 Канал) виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію. Завадили цьому оператори FPV Strike Drones Company,
– розповіли у бригаді.
Як ЗСУ знищили ворожий танк з окупантами: дивіться відео
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Останні дані про втрати ворога
- Росіяни зазнають великих втрат. Тільки за минулу добу вороги втратили на фронті 1260 одиниць особового складу, літак, 5 танків, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 ППО та багато іншої техніки.
- Головне управління розвідки повідомило, що росіяни зазнають величезних втрат. Представник української розвідки Андрій Юсов звернувся до російських військових щодо можливості здачі у полон – зокрема, солдатів Московського та Ленінградського округів. Саме вони перебувають на Харківському напрямку. Він запевнив, що Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права.
- Агенти "Атеш" повідомили, що росіяни кинули в наступ на Харківщину Африканський корпус найманців, які не були готові до такої війни та зазнають величезних втрат.