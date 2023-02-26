По 500 вбитих щодня: Резніков про втрати Росії під Бахмутом

Російські окупаційні війська не полишають надій захопити якомога більше українських територій та відновити "великий наступ" на Донбасі. А оскільки країні-терористці відверто байдуже на своїх солдат, то й гинуть вони на фронті сотнями.

Так, лише поблизу Бахмута щодня російські загарбники втрачають по 500 солдатів убитими. Про це розповів в інтерв'ю західному ЗМІ Олексій Резніков.

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Божевільна тактика окупантів

І усе це заради того, щоб загарбати кілька метрів української землі. Саме через такі дії окупантів їхній наступ в Україні називають не масштабним, а повзучим. Також Резніков відзначив й божевільну тактику росіян – заради досягнення своїх цілей вони посилають проти українців "хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених".

Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі,

– розповів він.

Резніков сказав, що за даними українського генерала на східному фронті, через таку спробу ведення війни загарбники щодня втрачають поблизу Бахмута 500 убитими і 900 пораненими.

Бахмут – це опорний пункт

В інтерв'ю Олексій Резніков також підкреслив, що Бахмут сьогодні є опорним пунктом. Він залишається однією з найгарячіших точок фронту.

Бахмут – це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу,

– сказав міністр оборони України.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, для росіян завоювання Бахмута стало питанням принципу. За його словами, це місто є символ неймовірної української мужності та водночас неспроможності російської армії показати великі стратегічні досягнення.

Що відбувається на Бахмутському напрямку