Прикордонники під Бахмутом перетворили укриття окупантів на братську могилу
31 січня 2023, 12:58Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
Російські загарбники намагаються оточити Бахмут. Однак, наші воїни героїчно дають відсіч ворогу. Зокрема, на підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу.
Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також Обстріли цивільних на Півночі та пекло під Бахмутом: карта бойових дій 31 січня
Вогневий наліт прикордонників з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників.
Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували. В результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених,
– зазначили в Держприкордонслужбі.
Останні новини щодо Бахмута
- Окупанти намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 30 січня повідомив, що біля Бахмута ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти хочуть взяти місто в оточення.
- У традиційному вечірньому зверненні 29 січня Володимир Зеленський заявив, що у деяких своїх війнах Росія втрачала менше людей, аніж під Бахмутом.