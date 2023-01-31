Прикордонники під Бахмутом перетворили укриття окупантів на братську могилу

Російські загарбники намагаються оточити Бахмут. Однак, наші воїни героїчно дають відсіч ворогу. Зокрема, на підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу.

Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів. Про це інформує 24 Канал.

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Вогневий наліт прикордонників з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників.

Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували. В результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених,

– зазначили в Держприкордонслужбі.

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