Залишились одні руїни: ЗСУ показали ефектне відео знищення вузла зв'язку окупантів під Бахмутом

У районі Бахмута, де для окупантів ситуація щодня стає гіршою, захисники України невпинно продовжують знищувати ворога. Зокрема, днями воїни знищили ворожий вузол зв'язку та показали ефектне відео своєї роботи.

Розташовувався цей вузол зв'язку на околицях міста-фортеці. Його виявили аеророзвідники Третьої окремої штурмової бригади.

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Від будинку цеглини на цеглині не залишилося

Як видно на кадрах опублікованого ЗСУ відео, поблизу непримітної будівлі топталися два окупанти. Однак завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та авіації до їхньої ліквідації залишалися лічені хвилини.

Днями від розвідки штабу Третьої штурмової отримали дані про розміщення ворожого вузла зв’язку на околицях міста. Після підтвердження цілі та коригування по розташуванню противника було здійснено авіаційний удар,

– розповіли у Третій ОШБр.

Сам авіаудар також потрапив на кадри відео. Після яскравого вибуху до неба потягнувся густий сірий дим, а коли він розсіявся, стало зрозуміло – від будиночка, який використовувався як вузол зв'язку, залишилася лише купа каміння.

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Для звільнення Бахмута створені всі умови

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сьогодні сили оборони України створили всі умови для звільнення Бахмута, який захопили російські військові. І можна це буде зробити з меншими у десятки разів втратами.

Ба більше, через власну помилку ворог сам опинився у напівоточенні. Йому не варто було повністю "залазити" у Бахмут. Відтак таким становищем українські військові не можуть не скористатися.

Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися,

– сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Що сьогодні відбувається на Бахмутському напрямку

За словами Сирського, сьогодні ЗСУ наступають на всіх напрямках фронту і при цьому просуваються щодня вперед на відстань від 500 метрів до 1 кілометра. Такі темпи зумовлені замінуванням ворогом території, а також тим, що окупанти мають потужну оборону, більше військ та техніки. Окрім того, у боях на Сході вони мають значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами.

Однак попри це, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, захисники України навколо Бахмута змушують ворога відступати без можливості повернути втрачені позиції на південь від міста. Окрім того, ЗСУ зайняли панівні висоти, через що Бахмут тепер, як на долоні.

Як повідомив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий, захисники України максимально ефективно використовують озброєння, яке надають партнери нашої держави. Через це втрати регулярної російської армії на Бахмутському напрямку наближаються до тих, що були у вагнерівців – до близько 70–80 летальних втрат на добу.