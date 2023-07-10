Майже, як Одеса: у ЗСУ розповіли про територію, яку вдалося звільнити під час наступу

Сили оборони України під час контрнаступу на Півдні зуміли просунутися вперед. Тільки за один тиждень на Півдні наші війська звільнили понад 10 квадратних кілометрів.

Від початку наступу українські війська звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, пише 24 Канал.

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Сили оборони просунулися на один кілометр

Це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості,

– сказав Андрій Ковальов.

За минулий тиждень в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр.

Андрій Ковальов зазначив, що в цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить вже 8,6 кілометра.

Як сказав речник, за минулий тиждень на Півдні звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомив речник, на Бахмутському напрямку минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів 4 квадратних кілометри територій.

Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку вже складає 24 квадратних кілометри.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Водночас ворог чинить серйозний спротив. Зокрема, окупанти здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують свої резерви.

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