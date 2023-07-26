Під час двох ракетних атак сили ППО збили 36 ворожих ракет

Повітряні сили ЗСУ під час двох атак по Україні 26 липня збили 36 ворожих ракет. Зокрема, мовиться як про "Калібри", так і про ракети Х-101/Х-555.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що військові відбили атаку, завдяки злагодженим діям усіх захисників неба. Варто зауважити, що мовиться про роботу ППО як посеред дня, так і ввечері 26 липня. Адже тривогу в Україні оголошували двічі.

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Як спрацювала наша ППО

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що під час повітряної тривоги посеред дня 26 липня наша ППО збила не дві, а три крилаті ракети "Калібр".

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Згодом вже орієнтовно о 17:00 26 липня Росія випустила:

крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспійського моря;

з району Каспійського моря; 36 ракет запустили з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту. По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України,

– розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу їм вдалось знищити 33 з 36 крилатих ракет Х-101/Х-555.

На жаль, Кремль орієнтовно о 19:00 26 липня підняв у небо винищувачі МіГ-31К, які вдарили чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що дані щодо наслідків пусків ракет "Кинджал" ще уточнюються.

Командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував військовим за успішну бойову роботу.

До речі, глави Тернопільської ОВА Володимир Труш, Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Житомирської ОВА Віталій Бунечко та Вінницької ОВА Сергій Борзов подякували силам ППО за роботу.

Коротко про атаку росіян 26 липня