Під час масованої атаки ворог запустив понад 40 ракет і дрони: скільки збили

Зранку 15 січна російська окупаційна армія здійснила комбінований удар по Україні. Для атаки ворог застосував ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що під час удару росіяни атакували об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

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Скільки ракет та дронів збили над Україною

В Повітряних силах зазначили, що росіяни атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 117 повітряних цілей противника:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску — Бєлгородська область);

7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська область);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська область);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);

74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

3 крилатих ракет "Калібр";

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Важливо! В Повітряних силах наголосили, що далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.