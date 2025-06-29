Під час масованої атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

У ніч проти 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під час відбиття ворожої атаки загинув першокласний льотчик Максим Устименко.

Росіяни запустили понад 500 різних засобів повітряного ураження. Ворожі цілі збивали, зокрема, і українські винищувачі, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Загинув як Герой

На жаль, Україна зазнала болючої втрати. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив 7 повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

До слова, під час атаки нічної атаки 16 травня один із льотчиків F-16 знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався.

На початку червня речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна втратила три винищувачі F-16 під час бойових вильотів. Він наголосив, що для ефективної оборони країни потрібно близько 200 літаків різних типів, і F-16 перевершують радянське озброєння.

12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув український пілот Павло Іванов на літаку F-16. Йому було всього 26 років. Лише за тиждень до загибелі льотчик відсвяткував власне весілля. Іванову присвоїли звання Героя України і надали звання майора посмертно.

Нагадаємо, що на початку березня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Олексію Месю, нагородивши його орденом "Золота зірка" посмертно за мужність і героїзм.

Олексій Месь загинув у бою на F-16 26 серпня 2024 року. Він став одним із перших українських пілотів, які навчилися керувати F-16.