Під час обстрілу Одеси загинули ексзаступник мера та командир батальйону "Цунамі"

Під час атаки на Одесу 15 березня загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Про втрату повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook. Смерть Тетюхіна підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.

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Тетюхін звільнився з міськради заради служби в ЗСУ

Сергій Тетюхін спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови. У травні 2023 року він був першим заступником мера. Однак восени того ж року він звільнився з міської ради та мобілізувався до ЗСУ.

Серед загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки – Сергій Тетюхін, мій колишній перший заступник. Неймовірно важка втрата для всіх нас. Професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина – це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору,

– написав Труханов.

Депутат міськради Андрій Вагапов додав, що Тетюхін "виділявся з оточення справжністю".

Гостіщев був командиром батальйону "Цунамі"

Олександр Гостіщев у 2019 році став очільником патрульної поліції Одеської області. У 2021 році він заступив на посаду начальника поліції Одещини. Після повномасштабного вторгнення став командиром батальйону "Цунамі".

Головне про обстріл Одеси 15 березня

Близько 11 ранку в Одеській області оголосили повітряну тривогу і за кілька хвилин почали лунати вибухи. Ворог вдарив в одне місце двічі. Після першої атаки на місце прибули медики та рятувальники. Тоді росіяни вдарили другий раз. 1 фельдшер та 1 працівник ДСНС загинули.

Сили оборони Півдня повідомили, що ворог запустив по Одесі балістичні ракети типу Іскандер-М. Атакували росіяни із території окупованого Криму.

Загалом станом на 16:00 кількість жертв російської атаки зросла до 16.

Ще 55 людей з пораненнями – у лікарні. 10 з них перебувають у важкому стані. Зокрема, відомо про 8 постраждалих працівників ДСНС.

Крім цього, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Вже 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих. Ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому.

У зв'язку з терористичним обстрілом у місті оголосили День жалоби.