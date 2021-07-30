Ганялися за Чаусом: НАБУ під час погоні за СБУ збило мотоцикліста – відео
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
НАБУ переслідували автомобіль, на якому СБУ перевозили екссуддю Миколу Чауса. Ймовірно, під час погоні автомобіль НАБУ збив мотоцикліста.
Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі. На ньому чутно, як мотоцикліст лається через ДТП.
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Ймовірно, автомобіль НАБУ збив мотоцикліста
Співробітники НАБУ при переслідуванні автомобілів СБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП,
– мовиться у повідомленні.
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Як НАБУ ганялось за СБУ з Чаусом
Попередньо відомо, що НАБУ влаштували гонитву з рупором за автомобілем, у якому були їхали співробітники СБУ ймовірно з екссуддею Миколою Чаусом. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.
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Що відомо про скандального екссуддю Миколу Чауса
- Представники НАБУ раніше звернулися до колег-правоохоронців з проханням дотримуватися закону щодо підозрюваного та передати Чауса їм.
- Скандального екссуддю Дніпровського райсуду Києва у 2016 році фахівці з НАБУ спіймали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Він втік та переховувався в Молдові, де просив політичного притулку.
- У 2021 році колегія Верховного суду країни відмовила колишньому судді. Чауса могли екстрадувати в Україну.
- У квітні 2021 року адвокати екссудді повідомили, що його викрали.
- Після цього скандальний Чаус записав відео, у якому заявив, що "викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році". Нібито відтоді його постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли на Вінничині. Він прийшов до будівлі сільської ради.