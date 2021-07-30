Ганялися за Чаусом: НАБУ під час погоні за СБУ збило мотоцикліста – відео

НАБУ переслідували автомобіль, на якому СБУ перевозили екссуддю Миколу Чауса. Ймовірно, під час погоні автомобіль НАБУ збив мотоцикліста.

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі. На ньому чутно, як мотоцикліст лається через ДТП.

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Ймовірно, автомобіль НАБУ збив мотоцикліста

Співробітники НАБУ при переслідуванні автомобілів СБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП,

– мовиться у повідомленні.

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Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як НАБУ ганялось за СБУ з Чаусом

Попередньо відомо, що НАБУ влаштували гонитву з рупором за автомобілем, у якому були їхали співробітники СБУ ймовірно з екссуддею Миколою Чаусом. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.

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