Під час повітряної тривоги біля Києва помітили і знищили ворожий безпілотник

Поблизу Києва під час останньої повітряної тривоги 20 березня помітили ворожий безпілотник. Ворожу ціль вже вдалося знищити.

Ворожий об'єкт типу БпЛА був виявлений північніше Києва. Тривогу в Києві оголосили о 15:39, після чого о 15:56 пролунав відбій.

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Повітряна тривога в Києві лунала майже 20 хвилин

Ворожа ціль була знищена силами і засобами ППО. Зазначимо, що о 15:25 моніторинг ворожої авіації попереджав про ракетну небезпеку на Півночі.

Також варто додати, що зранку 20 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною тривоги був зліт МіГ-31К ВКС РФ, який здатен нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Однак після 10:40 по областях пішли відбої, тож небезпека минула.

Росія нещодавно атакувала Україну дронами-камікадзе

У ніч з 17 на 18 березня російські військові випустили по Україні 16 дронів типу "Шахід", з яких силам ППО вдалося збити 11. Унаслідок атаки в деяких областях є влучання.

Три ворожі безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі у Львівській області. Приміщення пошкоджені, проте постраждалих немає.

Ще два дрони влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області. Там внаслідок удару дронів сильні руйнування. Решту дронів силам ППО вдалось збити.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки працювали три повітряних командування: західні, центральні та східні.

Росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, дрони були випущені з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.

Ігнат пояснив, що збивати "Шахіди" вночі силами мобільних вогневих груп важко, тому що немає візуальної прив'язки.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 20 березня в Україні було знищено 2160 БпЛА оперативно-тактичного рівня.