Під час повітряної тривоги біля Києва помітили і знищили ворожий безпілотник
Джерело:КМВА
Поблизу Києва під час останньої повітряної тривоги 20 березня помітили ворожий безпілотник. Ворожу ціль вже вдалося знищити.
Ворожий об'єкт типу БпЛА був виявлений північніше Києва. Тривогу в Києві оголосили о 15:39, після чого о 15:56 пролунав відбій.
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Повітряна тривога в Києві лунала майже 20 хвилин
Ворожа ціль була знищена силами і засобами ППО. Зазначимо, що о 15:25 моніторинг ворожої авіації попереджав про ракетну небезпеку на Півночі.
Також варто додати, що зранку 20 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною тривоги був зліт МіГ-31К ВКС РФ, який здатен нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Однак після 10:40 по областях пішли відбої, тож небезпека минула.За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 20 березня в Україні було знищено 2160 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Росія нещодавно атакувала Україну дронами-камікадзе
- У ніч з 17 на 18 березня російські військові випустили по Україні 16 дронів типу "Шахід", з яких силам ППО вдалося збити 11. Унаслідок атаки в деяких областях є влучання.
- Три ворожі безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі у Львівській області. Приміщення пошкоджені, проте постраждалих немає.
- Ще два дрони влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області. Там внаслідок удару дронів сильні руйнування. Решту дронів силам ППО вдалось збити.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки працювали три повітряних командування: західні, центральні та східні.
- Росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, дрони були випущені з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.
- Ігнат пояснив, що збивати "Шахіди" вночі силами мобільних вогневих груп важко, тому що немає візуальної прив'язки.