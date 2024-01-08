Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі піл час повітряної тривоги пролунали вибухи. Наші військові попереджали, що у напрямку міста рухається швидкісна ціль.

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет ворогом. Українські військові писали й про зліт Ту-95МС, який може атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Після оголошення повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що група ракет летить через Харківщину на Дніпропетровщину.

Згодом вони зафіксували швидкісну ціль, яка рухалась у сторону Дніпра. Згідно з даними Суспільного, вибухи у місті пролунали орієнтовно о 6:43 8 січня.

Варто зазначити, що журналісти повідомили про повторні вибухи у передмісті Дніпра орієнтовно о 6:51 8 січня.

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