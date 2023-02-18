Під час ракетної атаки Повітряні сили ліквідували 2 з 4 "Калібрів" ворога

Російські військові завдали ракетного удару по Україні 18 лютого. Ворог випустив "Калібри" з акваторії Чорного моря. Ворожі ракети вдалося збити силам ППО.

За наявною інформацією, знищити під час повітряної тривоги вдалося дві ракети типу "Калібр". На жаль, ще дві ракети влучили у цілі.

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Атакували з Чорного моря

Як зазначають в Повітряних силах ЗСУ, дві ракети типу "Калібр" вдалося збити під час ранкової атаки по Україні 18 лютого. За наявною інформацією, ворог випустив з акваторії Чорного моря 4 такі ракети.

Загроза ракетних атак залишається! Зберігаємо спокій і дотримуймося правил безпеки,

– закликали українців.



Сили ППО збили дві крилаті ракети типу "Калібр" / Інфографіка Повітряних сил