Під час тривоги пролунали вибухи в районі Слов'янська та Краматорська
Джерело:"Донбас.Реалії"
Після обіду 5 травня росіяни знову атакували Україну. У Слов'янську та Краматорську пролунали гучні вибухи.
5 травня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу, а моніторингові групи попередили про загрозу пусків з Каспійського моря. Незадовго після цього у Донецькій області пролунали вибухи.
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У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи
Місцеві кореспонденти повідомили, що росіяни вдарили по Краматорську. Місцеві жителі почули декілька вибухів. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.
Офіційних повідомлень від місцевої влади поки що не було. Проте моніторингові групи заявили, що по Краматорську та Слов'янську прилетіло ракетами, попередньо Х-22. Повідомляється, що пуски відбувались з району міста Міллерове у Ростовській області.
Про жертв наразі невідомо. Проте за минулу добу окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області
Зауважимо, що росіяни знову активізували свої атаки. Крайня масована атака росіян була у ніч проти 4 травня.
Попередні атаки ворога
- У ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Українські сили ППО знищили 2 "Шахіди".
- У ніч проти 4 травня росіяни теж атакували територію України "Шахідами". Тоді окупанти випустили 24 ударних БпЛА, 21 з яких – знищила ППО.
- 3 травня країна-агресорка випустила на Україну 26 дронів-камікадзе, 21 з яких збили наші захисники.
- 1 травня росіяни запустили по нас 18 крилатих ракет. Повітряні сили знищили 15 із них.
- Загалом за останні 5 днів українські захисники знищили 41 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та 15 крилатих ракет типу Х-101/555. При цьому ворог продовжує атакувати по всій лінії розмежування з артилерії, мінометів, РСЗВ, обстрілюючи мирні житлові будинки.