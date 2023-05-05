Під час тривоги пролунали вибухи в районі Слов'янська та Краматорська

Після обіду 5 травня росіяни знову атакували Україну. У Слов'янську та Краматорську пролунали гучні вибухи.

5 травня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу, а моніторингові групи попередили про загрозу пусків з Каспійського моря. Незадовго після цього у Донецькій області пролунали вибухи.

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У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи

Місцеві кореспонденти повідомили, що росіяни вдарили по Краматорську. Місцеві жителі почули декілька вибухів. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.

Офіційних повідомлень від місцевої влади поки що не було. Проте моніторингові групи заявили, що по Краматорську та Слов'янську прилетіло ракетами, попередньо Х-22. Повідомляється, що пуски відбувались з району міста Міллерове у Ростовській області.

Про жертв наразі невідомо. Проте за минулу добу окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області

Зауважимо, що росіяни знову активізували свої атаки. Крайня масована атака росіян була у ніч проти 4 травня.

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