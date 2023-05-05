Під час тривоги пролунали вибухи в районі Слов'янська та Краматорська

5 травня 2023, 17:04
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Джерело:

"Донбас.Реалії"

Після обіду 5 травня росіяни знову атакували Україну. У Слов'янську та Краматорську пролунали гучні вибухи.

5 травня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу, а моніторингові групи попередили про загрозу пусків з Каспійського моря. Незадовго після цього у Донецькій області пролунали вибухи.

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У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи

Місцеві кореспонденти повідомили, що росіяни вдарили по Краматорську. Місцеві жителі почули декілька вибухів. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.

Офіційних повідомлень від місцевої влади поки що не було. Проте моніторингові групи заявили, що по Краматорську та Слов'янську прилетіло ракетами, попередньо Х-22. Повідомляється, що пуски відбувались з району міста Міллерове у Ростовській області.

Про жертв наразі невідомо. Проте за минулу добу окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області 

Зауважимо, що росіяни знову активізували свої атаки. Крайня масована атака росіян була у ніч проти 4 травня

Попередні атаки ворога

  • У ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Українські сили ППО знищили 2 "Шахіди".
  • У ніч проти 4 травня росіяни теж атакували територію України "Шахідами". Тоді окупанти випустили 24 ударних БпЛА, 21 з яких – знищила ППО.
  • 3 травня країна-агресорка випустила на Україну 26 дронів-камікадзе, 21 з яких збили наші захисники.
  • 1 травня росіяни запустили по нас 18 крилатих ракет. Повітряні сили знищили 15 із них.
  • Загалом за останні 5 днів українські захисники знищили 41 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та 15 крилатих ракет типу Х-101/555. При цьому ворог продовжує атакувати по всій лінії розмежування з артилерії, мінометів, РСЗВ, обстрілюючи мирні житлові будинки.
Автор: Анастасія Кушпіт