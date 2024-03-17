Під час тривоги: у Сумах прогриміли вибухи
Близько 15:00 в Сумській області оголосили повітряну тривогу. Майже через годину в Сумах прогриміли вибухи.
О 15:49 ЗМІ повідомили про вибух у Сумах. Згодом у місті чули повторних. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Вибухи у Сумах
Тривогу в Сумській області оголосили о 14:55.Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– попередили військові.
О 15:49 Суспільне повідомило про вибух у Сумах. Повторний прогримів уже через 5 хвилин.
Зауважимо, наразі немає офіційної інформації, що саме стало причиною вибуху. До слова, станом на 16:05 повітряна тривога в Сумській області ще триває.
Тим часом моніторингові канали повідомили, про ворожі пуски керованих авіаційних бомб.
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- "Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідування", – наголосив Віталій Кім.
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