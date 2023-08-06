Під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно, – Ігнат

Увечері та вночі російські загарбники знову атакували Україну. Вони випустили "Калібри", "Кинджали" та ракети Х-101.

За попередніми даними, українська ППО відпрацювала успішно. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Деталі вечірньої та нічної атаки України

За словами Ігната, з вечора та вночі російські окупанти били "Калібрами". Згодом було кілька хвиль і "Кинджалами", і "Калібрами", і Х-101.

Попередньо, є успішна робота ППО,

– заявив речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що, на жаль, не всі ворожі цілі вдається збивати.

"Зрозуміло, що таке ракети "Кинджал". Зараз ворогу не дає спокою саме аеродром у Старокостянтинові", – наголосив він.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що українська ППО працювала потужно та результативно в небі над Миколаївщиною, Кіровоградщиною та Вінниччиною.

За попередніми даними, в зоні нашої відповідальності знищено щонайменше 10 повітряних цілей. Але результати ще уточнюють,

– заявила вона.