У білорусі проходять навчання, під час яких відпрацюють оборонний бій та контратаку

8 серпня 2022 , 19:45
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білорусь продовжує створювати напругу на Півночі України, проводять так звані військові навчання. Під час навчань білоруські військові відпрацюють оборонний бій та контратаку.

білоруські військові вчитимуться будувати оборонні рубежі

Як повідомляє міноборони білорусі, протягом 8 – 12 серпня триватиме тактичне навчання 120 гвардійської окремої механізованої бригади, пише 24 канал.

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У білорусі заявили, що ціль навчання – "вдосконалення практичних навичок командирів та посадових осіб штабів у підготовці бойових дій, управлінні підлеглими військовими частинами та підрозділами під час ведення оборонного бою та проведення контратаки для відновлення початкового становища".

Навчання проводяться у два етапи й буде відпрацьовано:

  • підготовку оборонних рубежів;
  • ведення розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних комплексів;
  • пошук, блокування та знищення ДРГ противника та НЗФ;
  • ведення оборонного бою;
  • розгром противника, що вклинився, і проведення контратаки для відновлення початкового становища.

Навчання білоруських військових / Фото міноборони білорусі

Район проведення навчання – 227 загальновійськовий полігон "Борисовський". Райони практичних дій військ на дільницях місцевості у Борисівському районі Мінської області та Лепельському районі Вітебської області.

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Автор: Михайло Гема