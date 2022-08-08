У білорусі проходять навчання, під час яких відпрацюють оборонний бій та контратаку

білорусь продовжує створювати напругу на Півночі України, проводять так звані військові навчання. Під час навчань білоруські військові відпрацюють оборонний бій та контратаку.

білоруські військові вчитимуться будувати оборонні рубежі

Як повідомляє міноборони білорусі, протягом 8 – 12 серпня триватиме тактичне навчання 120 гвардійської окремої механізованої бригади, пише 24 канал.

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У білорусі заявили, що ціль навчання – "вдосконалення практичних навичок командирів та посадових осіб штабів у підготовці бойових дій, управлінні підлеглими військовими частинами та підрозділами під час ведення оборонного бою та проведення контратаки для відновлення початкового становища".

Навчання проводяться у два етапи й буде відпрацьовано:

підготовку оборонних рубежів;

ведення розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних комплексів;

пошук, блокування та знищення ДРГ противника та НЗФ;

ведення оборонного бою;

розгром противника, що вклинився, і проведення контратаки для відновлення початкового становища.

Навчання білоруських військових / Фото міноборони білорусі

Район проведення навчання – 227 загальновійськовий полігон "Борисовський". Райони практичних дій військ на дільницях місцевості у Борисівському районі Мінської області та Лепельському районі Вітебської області.

Загроза нападу з білорусі: що відомо

білорусь надала росії свою територію для вторгнення в Україні та обстрілів наших міста. У Генштабі ЗСУ неодноразово інформували, що ймовірність наступу з білорусі низька, адже наші військові не спостерігають ознак створення наступальних угруповань ворога.

4 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.

Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області українські військові звели серйозні загородження. Також на Рівненщині та Волині розробили плани щодо евакуації населення.

8 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках окупанти нарощують систему ППО.

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