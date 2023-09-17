Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну ракетами повітряного базування та дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу.
Варто зауважити, що основним напрямком удару був південь Одеської області. Тривога на території майже всієї України лунала вдосвіта – орієнтовно з 4:42 по 6:51 17 вересня.
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Росіяни атакували Україну майже 20-ма дронами та ракетами
Російські загарбники вночі проти 17 вересня завдали по Україні ударів ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками, випустивши 16 засобів повітряного нападу:
- 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 – вдарили з південно-східного та південного напрямків, тобто з Приморсько-Ахтарська та Чауди;
- 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 – з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,
– розповіли наші військові.
Вони уточнили, що росіяни основний напрямок удару скерували на південь Одеської області. По маршруту слідування ракет та безпілотників ворога працювала протиповітряна оборона. Зокрема, ворожу атаку відбивали:
- винищувальна авіація;
- зенітні ракетні підрозділи;
- мобільні вогневі групи;
- інші засоби ураження.
На жаль, російські ракети таки влучили по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, там працювали рятувальники. Про наслідки атаки ще повідомить Одеська обласна військова адміністрація.
Повітряні сили ЗСУ розповіли про атаку росіян
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що основний акцент удару ворог зосередив на південь Одеської області. Цього разу туди вдарили не тільки безпілотники, але й крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Знищено 6 крилатих ракет, решта – влучили на Одещині. Є ураження по одному з аграрних підприємств. Знову українське зерно в епіцентрі подій,
– заявив Юрій Ігнат.
Він також уточнив, що ворожі "Шахеди" також атакували Одеську область, проте наші військові всіх їх знищили.Зверніть увагу! Орієнтовно о 00:54 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з аеродрому "Оленья" злетіло орієнтовно 7 бортів Ту-95мс. Ще тоді повідомляли, що орієнтовний час підльоту ракет – орієнтовно 4 – 5 ранку 17 вересня. Саме в цей час ворог і атакував Україну. Відомо про вибухи в Одесі та збиття однієї ракети в Дніпропетровській області.