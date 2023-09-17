Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"

Росіяни вночі атакували Україну ракетами повітряного базування та дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу.

Варто зауважити, що основним напрямком удару був південь Одеської області. Тривога на території майже всієї України лунала вдосвіта – орієнтовно з 4:42 по 6:51 17 вересня.

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Росіяни атакували Україну майже 20-ма дронами та ракетами

Російські загарбники вночі проти 17 вересня завдали по Україні ударів ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками, випустивши 16 засобів повітряного нападу:

6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 – вдарили з південно-східного та південного напрямків, тобто з Приморсько-Ахтарська та Чауди;

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 – з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

– розповіли наші військові.

Вони уточнили, що росіяни основний напрямок удару скерували на південь Одеської області. По маршруту слідування ракет та безпілотників ворога працювала протиповітряна оборона. Зокрема, ворожу атаку відбивали:

винищувальна авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

мобільні вогневі групи;

інші засоби ураження.

На жаль, російські ракети таки влучили по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, там працювали рятувальники. Про наслідки атаки ще повідомить Одеська обласна військова адміністрація.



ЗСУ знищили 12 ворожих цілей

Повітряні сили ЗСУ розповіли про атаку росіян

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що основний акцент удару ворог зосередив на південь Одеської області. Цього разу туди вдарили не тільки безпілотники, але й крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Знищено 6 крилатих ракет, решта – влучили на Одещині. Є ураження по одному з аграрних підприємств. Знову українське зерно в епіцентрі подій,

– заявив Юрій Ігнат.

Він також уточнив, що ворожі "Шахеди" також атакували Одеську область, проте наші військові всіх їх знищили.