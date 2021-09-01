Під дулом автоматів: окупанти на Донбасі силоміць доправляють чоловіків у "військкомати"

Російські окупанти на Луганщині силоміць приводять чоловіків до так званих військкоматів. Жителів окупованих територій під дулом автоматів забирають з робіт.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" повідомив, що в окупованому Алчевську чоловіків силоміць привели на збори окупантів. Зокрема, бойовики прибули на АМК та пройшлися по цехах.

Зауважте Луганський бойовик відсидів у російській тюрмі та повернувся за вироком в Україну

Усіх працівників, які саме були на зміні, окупанти забрали до своїх "військкоматів" і тримали там з 11:00 до 13:00.

Тримали там під автоматами не випускаючи, поки "добровільно" не переписали. І не важливо скільки тобі років, місцевий або не місцевий, здоровий чи ні,

– мовиться у повідомленні Штефана.

Офіцер також повідомив, що усіх чоловіків, молодших за 27 років, окупанти відразу забрали.

Бойовики самоліквідовуються

За словами Штефана, наприкінці літа 2021 року окупанти зазнали чимало небойових втрат. Усе через необережне поводження зі зброєю та надмірне споживання алкоголю.

Лише упродовж 1 – 31 серпня померли 18 окупантів. Ще 23 – отримали поранення.

За даними української розвідки, на Донбасі російські найманці проводять інтенсивні навчання бойовиків на полігонах.

Публікація Анатолія Штефана:

Бойовики так званої "ЛНР" силоміць доправляють чоловіків у «військкомати».

В окупованому Алчевську терористи "ЛНР" під дулом автоматів забирають чоловіків прямо з роботи і відправляють на військові збори.

"Добровільно" приїхали на АМК по цехах, всіх, хто був в зміні забрали до військкомату, з 11 до години дня тримали там під автоматами не випускаючи, поки "добровільно" не переписали. І не важливо скільки тобі років, місцевий або не місцевий, здоровий чи ні. Ті, хто був до 27 років відразу на пів року забрали", – розповів житель Алчевська.