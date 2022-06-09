Під Херсоном ЗСУ пішли у контрнаступ і поховали російську БТГ, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що наші Збройні Сили на Херсонщині пішли в контрнаступ. Українські бійці завдали втрат ворогу.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 8 червня. Також він повідомив, що Росія перекинула частину військ з Запоріжжя, ймовірно, на Херсонщину.

Зауважте РНБО засідала через причини окупації Півдня, чому це відбулося – наразі неясно, – Данілов

ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині

Олексій Арестович пояснив, що росіяни на Запоріжжі вкопали танки Т-62, а також зняли частину військ й перекинули, ймовірно, у напрямку Херсона.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що на Херсонщині у ворога неприємності. Після дводенної паузи, коли наші відбили атаку ворога, то пішли в контрнаступ.

У цих спробах похоронили десь батальйонно-тактичну російську групу. Скажімо так, є вбиті, поранені, техніка (пошкоджена чи знищена – 24 канал),

– розповів Арестович.

Додав, що наші військові просунулись вперед в сторону Херсона. Радник глави Офісу Президента пояснив, що у росіян, певне, не вистачає військ, адже вони перекидають їх з дуже важливого для них Запорізького напрямку.

Виходячи з чинної інформації, Олексій Арестович розповів, що відбулась зміна характеру війни – росіяни втрачають сили та можливості. Поки вороги це роблять, їм однаково треба виконувати основні завдання й це дуже неприємна для них історія. Радник Єрмака припустив, що росіян ми переоцінили.

Останні новини щодо Півдня України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що РНБО засідала через причини окупації Півдня, чому це відбулося – наразі неясно. Тільки додав, що це питання – доволі складне, проте складно буде й без відповіді. Тому запевнив, що обов'язково отримають відповідь, чому так сталося та хто ухвалював ті чи інші рішення.

Росія роздала зрадникам по 10 тисяч рублів. Так звані "гроші" пропонували в обмін на підпис у так званому опитуванні для імітації підтримки місцевого населення щодо приєднання до Росії. Проте виявилось, що колаборантам видали фальшиві гроші.

Окрім того, вороги на Херсонщині почали обманом вишукувати патріотів України. Перевдягнувшись в українську форму, росіяни ходили у помешкання людей та випитували у них про розташування російських військ. Коли люди здавали позиції росіян, ті їх забирали з дому та вивозили у невідомому напрямку.

Дивіться також – окупаційна влада Херсона хоче провести "референдум": відео