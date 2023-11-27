У будинку з дружиною та сином: під Києвом чоловік погрожував підірвати себе гранатою

Надзвичайна ситуація трапилася на Київщині. Там місцевий житель, ймовірно, під час родинної сварки погрожував скоїти самогубство, підірвавши вибуховий пристрій.

На Київщині правоохоронці вмовляли чоловіка відмовитися від суїциду.

Дивіться також Негода в Україні "змінила" формат навчання учнів: у яких регіонах запровадили дистанційку

Граната виявилася навчальною

Відомо, що 51-річний чоловік заявив, що підірве себе гранатою у власному будинку. На той момент у помешканні також перебувала його сім'я – дружина та 30-річний син. За даними поліції, на такий вчинок місцевий житель наважився після конфліктної ситуації. Ймовірно, інциденту передувала родинна сварка.

Поліцейські, які негайно прибули на місце події, почали перемовини з чоловіком. Зрештою, вони переконали зловмисника добровільно передати боєприпас спеціалістам. Ті встановили, що граната була учбовою.

Крім того, під час обшуку в будинку виявили вогнепальну зброю. Наразі вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Останні інциденти за участі вибухівки: що відомо