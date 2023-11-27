У будинку з дружиною та сином: під Києвом чоловік погрожував підірвати себе гранатою
Джерело:Національна поліція
Надзвичайна ситуація трапилася на Київщині. Там місцевий житель, ймовірно, під час родинної сварки погрожував скоїти самогубство, підірвавши вибуховий пристрій.
На Київщині правоохоронці вмовляли чоловіка відмовитися від суїциду.
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Граната виявилася навчальною
Відомо, що 51-річний чоловік заявив, що підірве себе гранатою у власному будинку. На той момент у помешканні також перебувала його сім'я – дружина та 30-річний син. За даними поліції, на такий вчинок місцевий житель наважився після конфліктної ситуації. Ймовірно, інциденту передувала родинна сварка.
Поліцейські, які негайно прибули на місце події, почали перемовини з чоловіком. Зрештою, вони переконали зловмисника добровільно передати боєприпас спеціалістам. Ті встановили, що граната була учбовою.
Крім того, під час обшуку в будинку виявили вогнепальну зброю. Наразі вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
Останні інциденти за участі вибухівки: що відомо
- Кілька днів тому у столиці в одній із квартир Дніпровського району вибухнула граната. Як наслідок – двоє людей загинули. Як кажуть слідчі, про трагічний інцидент правоохоронцям повідомив мешканець сусідньої квартири. Відомо, що загиблий був військовослужбовцем. Також унаслідок вибуху гранати загинула жінка, яка перебувала у помешканні. Брат загиблого зазнав поранення.
- На Полтавщині чоловік погрожував підірвати місцевий ТЦК. Зловмисник навіть висмикнув чеку. На щастя, трагедії вдалося уникнути.
- На Одещині невідомий у військовій формі підірвав гранату у мікроавтобусі. За даними поліції, чоловік попросив водія авто підвезти його. Під час поїздки порушник почав вимагати гроші у керманича та його пасажира. Коли ті відмовилися, він висмикнув чеку. Для того, щоб затримати зловмисника, поліція запроваджувала операцію "Сирена".