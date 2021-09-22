Під Києвом обстріляли авто Шефіра – помічника Зеленського

Під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранили водія машини.

Шефір вижив. Він перебуває у нормальному стані, оскільки кулі його не зачепили. Про це повідомив журналіст Роман Кравець.

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Водію надають допомогу на місці.



Остріляне авто Шефіра / Фото поліції

Стріляли автоматною чергою

Обстріли здійснили автоматною чергою, повідомляє "Українська правда". Нападників шукають, тож правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

На місці події є генпрокурорка Ірина Венедіктова. Стрілянина сталась біля села Лісники, що під Києвом.



Машина, яку обстріляли / Фото поліції



Сліди від обстрілів / Фото поліції

Сам президент Володимир Зеленський зараз перебуває з робочою поїздкою у США. Він поїхав туди на засідання Генасамблеї ООН. Разом з президентом у Штати вирушив глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.

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