Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадирівських бойовиків
27 листопада 2023, 12:04Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Повідомляють, що у місті відпрацювали сили спротиву.
У районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Пізніше виявилось, що це було протистояння між окупантами та партизанами, які підірвали машину кадирівців.
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Транспорт згорів
Кадирівці чекали на підмогу. Неочікувано їхня "Нива" вибухнула.
Попри всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично,
– повідомив Іван Федоров.
Кількість жертв внаслідок вибуху наразі встановлюється.
Рух спротиву у Мелітополі: останні новини
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що ліквідація ворога у тимчасово окупованому Мелітополі ведеться не тільки вибухами та прильотами, а й силами спротиву. За його словами, днями чергова партія окупантів отруїлась. Росіяни замовили їжу у якомусь кафе, а після того, як поїли її, весь колектив отруївся. Кур'єра знайти не можуть.
- Вночі 20 жовтня у захопленому росіянами Мелітополі на Запоріжжі лунали вибухи. Причина вибуху – підрив авто з окупантами. Про це повідомив Іван Федоров. За його даними, в підірваному авто були росіяни, які регулярно займались мародерством.
- Буквально щотижня партизанки "Злої мавки" друкують і доставляють сотні газет з правдивими новинами жителям Мелітополя. Усе, аби допомогти не потонути в російській пропаганді. Тижневі новини від "Злої мавки" – це те, про що не розкажуть окупанти. Партизанки закликають, після того, як прочитав газету, передавати її іншим.