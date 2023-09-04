Під носом у ворога: Зеленський відвідав українські бригади на Донеччині

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції наших захисників. Глава держави приїхав на Донеччину.

Президент побував у командних пунктах військових з'єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Він показав кадри з позицій.

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Президент приїхав на Донеччину

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти:

109-ї окремої бригади територіальної оборони,

110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка,

36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,

53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха,

59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,

79-ї окремої десантно-штурмової бригади,

37-ї окремої бригади морської піхоти,

38-ї окремої бригади морської піхоти.

Глава держави приїхав до бійців на Донеччину: відео

Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів,

– написав Володимир Зеленський.

Він додав, що за день відвідав вісім бригад – кожна особлива, але всі потужні.

"Дякую за результати, які даєте нашій державі щодня, воїни!" – наголосив український лідер.

Президент під час зустрічей із захисниками заслухав доповіді командирів бойових бригад про:

оперативну ситуацію на фронті,

взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк",

статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Також Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували:

дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах,

недостатнє комплектування підрозділів особовим складом,

нестачу окремих типів боєприпасів.

Окрім цього, глава держави та військові обговорили підвищення мотивації воїнів, а також створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи.

Дивіться фото з робочої поїздки Зеленського / Фото Офісу Президента

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Глава держави нагородив бійців

У межах робочої поїздки президент вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога. Зокрема, з рук Володимира Зеленського орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав Віктор Сікоза – командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ:

Він бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року. Офіцер виконував бойові завдання під час Операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року долучився до відбиття повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.

У квітні 2022-го Віктора Сікозу призначили на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом вона виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, а потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк". Полковник неодноразово особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

Президент також нагородив орденами Богдана Хмельницького I – III ступенів, "За мужність" III ступеня та орденами княгині Ольги III ступеня захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Потужні люди, які захищають нашу державу. Шановні панове офіцери, солдати, – усі, хто захищає, ризикуючи собою, життя України. Я хочу вас усіх сьогодні привітати, подякувати вам, потиснути руки. Подякувати вашим батькам за те, що ви робите, за те, що ви є,

– заявив український лідер під час нагородження захисників.

Він побажав військовослужбовцям здоров'я та якнайшвидшої перемоги.

"Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь. Слава Україні!" – підсумував глава держави.

Дивіться, як Зеленський нагороджував воїнів / Фото Офісу Президента