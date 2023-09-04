Під носом у ворога: Зеленський відвідав українські бригади на Донеччині
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський відвідав позиції наших захисників. Глава держави приїхав на Донеччину.
Президент побував у командних пунктах військових з'єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Він показав кадри з позицій.
Цікаво Російські дрони впали на території Румунії: у Бухаресті заявили про ризики
Президент приїхав на Донеччину
Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти:
- 109-ї окремої бригади територіальної оборони,
- 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка,
- 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,
- 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха,
- 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,
- 79-ї окремої десантно-штурмової бригади,
- 37-ї окремої бригади морської піхоти,
- 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Глава держави приїхав до бійців на Донеччину: відео
Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів,
– написав Володимир Зеленський.
Він додав, що за день відвідав вісім бригад – кожна особлива, але всі потужні.
"Дякую за результати, які даєте нашій державі щодня, воїни!" – наголосив український лідер.
Президент під час зустрічей із захисниками заслухав доповіді командирів бойових бригад про:
- оперативну ситуацію на фронті,
- взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк",
- статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
Також Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували:
- дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах,
- недостатнє комплектування підрозділів особовим складом,
- нестачу окремих типів боєприпасів.
Окрім цього, глава держави та військові обговорили підвищення мотивації воїнів, а також створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи.
Дивіться фото з робочої поїздки Зеленського / Фото Офісу Президента
Варто прочитати Війна переходить на територію Кремля: в ОП заявили, що ударів дронами по Росії стане більше
Глава держави нагородив бійців
У межах робочої поїздки президент вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога. Зокрема, з рук Володимира Зеленського орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав Віктор Сікоза – командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ:
- Він бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року. Офіцер виконував бойові завдання під час Операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року долучився до відбиття повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.
- У квітні 2022-го Віктора Сікозу призначили на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом вона виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, а потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк". Полковник неодноразово особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.
Президент також нагородив орденами Богдана Хмельницького I – III ступенів, "За мужність" III ступеня та орденами княгині Ольги III ступеня захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Потужні люди, які захищають нашу державу. Шановні панове офіцери, солдати, – усі, хто захищає, ризикуючи собою, життя України. Я хочу вас усіх сьогодні привітати, подякувати вам, потиснути руки. Подякувати вашим батькам за те, що ви робите, за те, що ви є,
– заявив український лідер під час нагородження захисників.
Він побажав військовослужбовцям здоров'я та якнайшвидшої перемоги.
"Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь. Слава Україні!" – підсумував глава держави.
Дивіться, як Зеленський нагороджував воїнів / Фото Офісу Президента