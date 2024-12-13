Під прицілом – енергетика: Івано-Франківщина зазнала наймасованішої атаки за час війни

Росіяни вранці 13 грудня атакували Україну ракетами та дронами. Наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни зазнала Івано-Франківська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук. В регіоні також під час тривоги чули вибухи.

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Які наслідки російської атаки по Прикарпаттю

Світлана Онищук розповіла, що вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосила посадовиця.

Вона також зауважила, що в області є влучання. Станом на 10:19 13 грудня, в Івано-Франківській області без постраждалих.

"По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки", – зазначила Онищук.

Очільниця Івано-Франківської ОВА також подякувала нашим захисникам, які боронять небо, та всім структурам, які допомагають протистояти російському терору.

Журналістка 24 Каналу Вероніка Гавриленко, яка перебувала на момент ворожої атаки на Прикарпатті, зауважила, що вибухи в області лунали дуже довго.

Вона підкреслила, що гучні звуки почалися десь з 8 ранку та йшли просто один за одним. Вероніка Гавриленко також зазначила, що такої інтенсивності вибухів вона ще ніколи не чула в регіоні за всю повномасштабну війну.

До слова, під час повітряної тривоги вранці 13 грудня в Івано-Франківській області чули вибухи. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав, що в області працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо падіння уламків одному із сіл. Загалом підвищена ракетна небезпека під час атаки була саме для західних областей нашої держави.