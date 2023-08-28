Під ранок окупанти запустили "Калібри" з Чорного моря: скільки цілей знищено

Вдосвіта 28 серпня російські загарбники запускали по Україні ракети з Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вони знищили декілька ворожих цілей, проте є влучання.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили вранці 28 серпня, що росіяни атакували Україну ракетами морського та повітряного базування. Повітряна тривога в Києві та багатьох інших областях лунала орієнтовно о 4:00 по 5:00 28 серпня.

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Що відомо про ракетну атаку росіян

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни випустили по Україні вдосвіта 28 серпня:

чотири крилаті ракети "Калібр" – з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря біля Феодосії;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – з двох літаків Су-34, які росіяни спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59,

– розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

За даними наших військових, на жаль, є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих місцева адміністрація ще має повідомити.

Ворожа атака по Україні: коротко