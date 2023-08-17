Під ранок ворог атакував Дніпропетровщину ракетами
Джерело:Сергій Лисак
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Під ранок 17 серпня вороги вдарили по регіону ракетами.
Місцева влада пояснила, що дуже голосно було чутно вибухи в Новомосковському районі. Перед цим окупанти на Дніпропетровщині вбили людей.
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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину
Під ранок (17 серпня – 24 Канал) ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило,
– заявив глава ОВА.
Сергій Лисак пояснив, що внаслідок атаки росіян без світла були 10 тисяч людей у двох населених пунктах. На щастя, фахівці вже усунули проблему – у людей з'явилось світло.
Також посадовець пояснив, що інші наслідки атаки уточнюються.
Росія на Дніпропетровщині вбила людей
- Російські окупанти в другій половині дня 16 серпня атакували Дніпропетровську область. Зокрема, загарбники вдарили по Межівській громаді Синельниківського району. Пожежа там охопила понад 400 метрів квадратних.
- На жаль, внаслідок атаки росіян загинув 18-річний хлопець. Спочатку його госпіталізували, проте лікарі не змогли врятувати життя.
- Окрім того, ворог поранив чотирьох мирних мешканців. Серед них – 2-річна дівчинка. Її стан – задовільний.