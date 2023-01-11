Під Соледаром ворог зазнає великих втрат, – Генштаб

Ситуація на Сході нашої держави залишається вкрай важкою. У командування української зазначили, що ворог зосереджує зусилля на тому, аби вийти на адмінкордони Донецької області та, зокрема, захопити Соледар.

Станом на вечір 11 січня окупантам не вдалось захопити Соледар, хоча про це повідомляли в ПВК "Вагнер" загарбників. Водночас відомо, що росіяни зазначають шалених втрат на цьому напрямку та не можуть прорвати оборону Збройних Сил.

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Наступальні дії загарбників не мають успіху

Щонайменше від серпня місяця Бахмут є "фортецею незламності". Очевидно, росіяни зрозуміли, що цей населений пункт їм так просто не взяти, тому вирішили це зробити, спершу захопивши Соледар.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають,

– написали в Генштабі.

Окрім того, там констатували, що противник безрезультатно здійснює наступальні атаки на Авдіївському напрямку. Водночас на Куп'янському та Новопавлівському напрямках росіяни намагаються покращити своє тактичне положення.

Соледар: найголовніше, що потрібно знати

Після того, як окупанти заявили про "взяття Соледара", на це відреагувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона сказала, що поблизу населеного пункта тривають запеклі бої, проте Росії не вдається взяти місто.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що на цей напрямок противник кинув "найелітніші" та найбільш навчені підрозділи ПВК "Вагнера". Однак, очевидно, що ці підрозділи навчені лише тому, як правильно програвати ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував ситуацію на Сході нашої держави. Він наголосив, що бої поблизу Бахмута та Соледара демонструють усьому світу сміливість українських захисників.

На Бахмутському напрямку упродовж доби путінські вояки обстрілювали Спірне, Виїмку, Білогорівку, Роздолівку, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївку, Білу Гору та Дружбу, що у Донецькій області.