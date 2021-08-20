Під тиском Росії: одна країна раптово відмовилася від Кримської платформи

20 серпня 2021 , 20:15
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Джерело:

24 канал

Одна з країн відмовилася від участі у першому саміті Кримської платформи. Це сталось в останній момент перед заходом.

Країна прийняла таке рішення під тиском Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Держава-агресор хоче завадити проведенню заходу

Росія перешкоджає Кримській платформі. За словами Данілова, це з'ясувала наша розвідка.

Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася,
– розповів політик.

Однак Данілов не уточнив, про яку країну мовиться.

Що треба знати про Кримську платформу

  • Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова.
  • Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
  • Перший саміт платформи проведуть напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
  • Участь мають прийняти понад 40 держав. До слова, 14 країн будуть представлені на рівні глав держав: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.
  • Надалі Кримська платформа діятиме постійно, її офіс буде в Києві.
Автор: Ольга Музика