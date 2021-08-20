Під тиском Росії: одна країна раптово відмовилася від Кримської платформи
20 серпня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Одна з країн відмовилася від участі у першому саміті Кримської платформи. Це сталось в останній момент перед заходом.
Країна прийняла таке рішення під тиском Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Росія перешкоджає Кримській платформі. За словами Данілова, це з'ясувала наша розвідка.
Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася,
– розповів політик.
Однак Данілов не уточнив, про яку країну мовиться.
Що треба знати про Кримську платформу
- Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова.
- Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
- Перший саміт платформи проведуть напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Участь мають прийняти понад 40 держав. До слова, 14 країн будуть представлені на рівні глав держав: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.
- Надалі Кримська платформа діятиме постійно, її офіс буде в Києві.