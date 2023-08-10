Під ударом медичний та освітній заклади, багатоповерхівки й готель: наслідки атаки на Запоріжжя

Внаслідок удару росіян по Запоріжжю 10 серпня пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури у центрі міста: медичний заклад, заклад освіти, багатоповерхівки та готель.

За даними мерії, наразі відомо про одного загиблого та 9 – поранених. Про це з місця подій в коментарі 24 Каналу розповів в. о. міського голови Запоріжжя Куртєв Анатолій Валентинович.

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Постраждав один освітній заклад – там повибивало вікна, один медичний заклад і два двоповерхових будинки,

– повідомив Куртєв.

На місці працюють комунальні служби та надзвичайники.

У мерії розповіли про наслідки прильоту: відео

Що відомо про стан постраждалих

За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі і загиблий.

"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким", – додав він.

Станом на 21:00 відомо про 9 постраждалих людей. Однак, як зауважив мер, кількість може зрости, адже надзвичайники продовжують працювати на місці влучання.

Зверніть увагу! За попередніми даними, для атаки ворог використав дві ракети. Зауважимо, що вибух пролунав уже після відбою повітряної тривоги.

Жертвою терористів стала жінка, котра перебувала на відстані близько 300 – 400 метрів від епіцентру удару.

Росія – країна-терорист

На атаку уже відреагував президент Володимир Зеленський зауваживши, що Запоріжжя щоденно потерпає від російських обстрілів. Глава держави висловив свої співчуття рідним і близьким жертви.

Додамо, що лише учора, 9 серпня, російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.