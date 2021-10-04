Під в'язницею, де перебуває Саакашвілі, відбулась акція на підтримку політика: відео мітингу

Напочатку жовтня Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці у місті Руставі.

Поблизу тюрми 4 жовтня зібралися сотні прихильників третього грузинського президента. Вони вимагають його звільнення та зняття всіх обвинувачень.

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Більшість із них приїхали з різних куточків країни. Колони автомобілів з державними прапорами, які слідували до місця проведення акції, зранку можна було помітити як у західній, так і в східній частині Грузії.

Біля в'язниці встановили сцену

Демонстранти встановили поблизу в'язниці велику сцену, з якої, як очікується, до учасників мітингу будуть звертатися політичні лідери.

У натовпі можна помітити прапори:

України;

Азербайджану;

Євросоюзу;

НАТО.

Деякі тримають в руках плакати з написами "Ні політичному переслідуванню!", "Свободу Міхаілу Саакашвілі" та інші.

Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.

Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.

До мітингу також приєдналися співробітники організації "Офіс простих рішень і результатів", створеної в Україні з ініціативи Саакашвілі. Вони прибули до Грузії спеціально, щоб підтримати політика.У Грузії проти Саакашвілі відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.