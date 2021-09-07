Під загрозою тисячі людей: США залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років

Бойовики "Талібану" можуть використовувати бази даних США для репресій на місцевих мешканців. Зокрема мовиться про тих афгаців, які співпрацювали з американськими силами.

Під загрозою опинились тисячі людей. Приміром невідома доля бази даних про понад 700 тисяч співробітників сил безпеки за 40 років.

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Афганцям загрожує небезпека, якщо таліби отримають доступ до баз даних США

Видання пише, що урядові дані Штатів в Афганстані перейшли до рук талібів. Це трапилось після того, як бойовики "Талібану" 15 серпня заявили про захоплення влади в країні.

Саме тоді й виникли ризики, що урядові дані таліби можуть використовувати для ідентифікації, а згодом – залякування та репресій афганців, які співпрацювали з американськими силами.

Цю інформацію підтвердила директорка служби республіканського представника Сета Моултона (їхній офіс намагається допомогти заблокованим афганцям, які працювали зі США) Ніша Суарес.

Люди отримують зловісні та загрозливі телефонні дзвінки, тексти та повідомлення у вацап,

– запевнила Суарес.

Приміром виданню вдалось поспілкуватись з 27-річним американським підрядником у Кабулі. Він пояснив, що йому та його колегам, які розробили базу даних Штатів для виплати зарплатою армії та поліції, телефонували та викликали їх до Міністерства оборони. Саме тому він не назвав свого імені та змінює місце перебування щодня, – щоб таліби його не знайшли. Однак бойовики запевняють, що нібито не зацікавлені у розплаті.

Невідома доля бази даних про понад 700 тисяч співробітників

Невідомою вважається база даних для виплати зарплати армії та поліції США.

В афганській системі заробітної плати є дані про понад 700 тисяч співробітників сил безпеки за 40 років,

– мовиться у повідомленні.

Цю інформацію виданню розповів високопоставлений співробітник служби безпеки з колишнього уряду.

База даних містить:

дати народження;

номери телефонів;

імена батьків і родичів;

відбитки пальців;

дані сканування райдужної оболонки ока та обличчя.

При виході сил США військові стерли інформацію військового рівня, однак залишили:

Інформаційну систему фінансового менеджменту Афганістану (містить докладну інформацію про іноземних підрядників);

базу даних Міністерства економіки (містить джерела фінансування міжнародних агентств з питань розвитку та допомоги).

Окрім того, є дані зі скануванням райдужної оболонки ока та відбитками пальців орієнтовно 9 мільйонів афганців, які контролюються Нацагентством статистики та інформації.

Бази даних можуть зламати

Колишній чиновник Афганістану розповів, що доступ до системи мають лише авторизовані користувачі. Однак запевнив – якщо таліби не зможуть її відкрити, то спробують зламати.

Професор Бостонського університету і колишній офіцер ЦРУ Джон Вудворд заявив, що стурбований тим, що розвідувальні служби, ворожі США, отримають доступ до даних.

ISI (пакистанська розвідка – 24 канал) було б цікаво дізнатися, хто працював на американців, а Китай, Росія та Іран мають власні програми. Їхні агенти, безумовно, мають технічні можливості для проникнення в захищені паролем бази даних,

– заявив Вудворд.

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