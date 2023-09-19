Під завалами у Львові знайшли тіло загиблого чоловіка

Вночі Росія атакувала Львів "Шахедами". Росіяни влучили у 3 складські приміщення – під завалами одного з них знайшли загиблого чоловіка.

У ніч на 19 вересня Росія атакувала склади у Львові, внаслідок чого на місці влучання почалась пожежа. На жаль, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.

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Що відомо про загиблого

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що загиблий чоловік є працівником складу, в який поцілили окупанти.

Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову. На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював,

– повідомив мер Львова.

Раніше з-під завалів дістали 26-річного хлопця, який теж працював на складі. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Його госпіталізували до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

Окрім нього, за допомогою звернулися ще кілька людей.

Куди поцілила Росія

Садовий повідомив, що росіяни знищили 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Загалом площа загоряння через атаку становить близько 10 тисяч метрів квадратних. Андрій Садовий уточнив, що збитки пожежі оцінюють на десятки мільйонів.

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