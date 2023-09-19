Під завалами у Львові знайшли тіло загиблого чоловіка
Джерело:Андрій Садовий
Вночі Росія атакувала Львів "Шахедами". Росіяни влучили у 3 складські приміщення – під завалами одного з них знайшли загиблого чоловіка.
У ніч на 19 вересня Росія атакувала склади у Львові, внаслідок чого на місці влучання почалась пожежа. На жаль, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.
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Що відомо про загиблого
Мер міста Андрій Садовий повідомив, що загиблий чоловік є працівником складу, в який поцілили окупанти.
Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову. На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював,
– повідомив мер Львова.
Раніше з-під завалів дістали 26-річного хлопця, який теж працював на складі. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Його госпіталізували до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.
Окрім нього, за допомогою звернулися ще кілька людей.
Куди поцілила Росія
Садовий повідомив, що росіяни знищили 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.
Загалом площа загоряння через атаку становить близько 10 тисяч метрів квадратних. Андрій Садовий уточнив, що збитки пожежі оцінюють на десятки мільйонів.
Головне про атаку на Львів
- Вночі 19 вересня повітряну тривогу у Львові та області оголосили орієнтовно о 3:39. Повітряні сили ЗСУ вже о 3:43 повідомили, що для регіону є загроза атаки ударними дронами. Атака була тривалою – тільки орієнтовно о 5:59 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку області 18 дронів-камікадзе "Шахед". Повітряне командування "Захід" збило 15 з них.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тисяч 450 кв.м. Лиш о 9:46 пожежу складських будівель локалізували на загальній площі 9 тисяч 400 кв.м.