Не випускав із рученят друга: з-під завалів витягли хлопчика, який 55 годин тримав свого папугу

У Туреччині з-під завалів дістали 13-річного хлопчика. Дитина вижила та 55 годин протримала під завалами папугу.

Це трапилось у місті Кахраманмараш, де 6 лютого була серія землетрусів. Також живим у турецькій Антак'ї дістали 2-річного хлопчика.

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Як рятували хлопчика в Туреччині

Рятувальники почули голос хлопчика на місці розвалів одного з будинків. Дитину вдалось витягнути тільки через три години.

Коли 13-річний Берат Сари помітив свою тітку, то віддав їй хвилястого папугу, з яким всі 55 годин пробув під завалами.

Тітка Дёндю Озтюрк не змогла стримати сліз, зрадівши, що дитина вижила. Вона відразу взяла домашнього улюбленця хлопчика та погодувала його крихтами хліба, дала води.



У Туреччині з-під завалів врятували дитину з папугою / Фото АА

Хлопчика рятувальники обгорнули в спеціальну ковдру, щоб уникнути переохолодження та передали медикам. Дитину госпіталізували.



Рятувальники витягнули з-під завалів хлопчика, який вижив через 55 годин після землетрусу / Фото АА

Відомо, що врятували дитину фахівці з Азербайджану та Об'єднаних Арабських Еміратів, які прибули в Туреччину на допомогу.

Порятунок людей у Туреччині

10 лютого з-під завалів у Туреччині вдалось витягнути українку з маленьким сином. Вони вижили під завалами в Іскендеруні. Мовиться про Олену та її сина її 4-річного сина.

У турецькому місті Газіантепі з-під завалів врятували вагітну жінку та її доньку. Західе Кая з 6-річною донечкою Кюбру провела під завалами 115 годин.

10 лютого живими вдалось витягнути матір з 10-денним немовлям в провінції Хатай на півдні Туреччини. Відомо, що жінка та немовля пробули під завалами на холоді понад 90 годин.

Станом на 11 лютого кількість загиблих після землетрусів у Туреччині сягнула 25 тисяч.