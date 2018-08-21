Під час акції на підтримку Сенцова зачитали зворушливого листа режисеру: відео

У вівторок, 21 серпня, під стінами посольства Росії у Києві зібралися активісти на підтримку бранця Кремля – українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже сотий день.

Активісти принесли із собою колючий дріт, аби нагадати світу, якою в'язницею для багатьох політв'язнів став кремлівський режим.

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Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ у Києві

До акції залучились кілька десятків людей. Вони зачитали листи підтримки з усього світу.

Любий Олеже! Складно написати вам щось мудре та небанальне. Людині, яка стільки всього пережила. Тому просто знайте, що я, мої діти і батьки – всі пам'ятаємо про вас. Читаємо про вас, говоримо про вас, думаємо про вас. Дякуємо за міжність та стійкість,

– зачитали один з листів.



Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ у Києві

На захід прийшла й сестра режисера Наталія Каплан, яка не дуже часто відвідує на такі події.

З ним цілодобово перебуває тюремний лікар. Плюс час від часу вони влаштовують консиліум, до якого входять терапевт, психіатр та низки інших лікарів. Скажу, що психічний стан Олега сумнівів не викликає,

– розповіла Каплан.

Наразі акція продовжується, і активісти пишуть нові листи, аби передати їх Олегу Сенцову. Їх краще писати російською мовою, аби їх при догляді не забракували і таки передали ув'язненому режисеру.



Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ у Києві

Зазначимо, що наразі тривають переговори про зустріч Сенцова з його адвокатом у вересні.