13:02
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Під Києвом чоловік, який перебуває під слідством, напав на жінку у неї вдома серед білого дня

      66 Читать новость на русском
      У Вишгороді судимий чоловік напав на жінку у неї вдома
      У Вишгороді судимий чоловік напав на жінку у неї вдома / zak-kor.net

      У Вишгороді серед білого дня жінка відкрила двері, не дивлячись у вічко. В результаті її побили, пограбували та зв'язали дротом у власній квартирі. Виявилось, що нападник перебуває під слідством за інший кримінальний злочин, однак суд наразі не дозволив його заарештувати.

      На жінку в її власній оселі напав чоловік, якому висунули звинувачення за 5 статтями Кримінального кодексу, пов'язаних з вбивством, замахом на вбивство поліцейського, зброєю, викраданням авто та крадіжками – про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: На Вінниччині сільський голова відмив 100 тисяч, виділених на ремонт будинку культури

      Інцидент трапився 6 серпня приблизно об 11:30 в одному із багатоквартирних будинків Вишгорода. Жінка чекала знайомого, тому відкрила двері одразу, коли почула дверний дзвінок. Натомість на неї напав чоловік з ножем та почав бити потерпілу кулаками по обличчю. Далі зловмисник почав погрожувати вбивством та вимагати гроші.

      Перелякана дівчина віддала 1000 доларів, проте нападнику виявилось мало, тому він відібрав золоті прикраси, ноутбук, телефон та банківські картки. Після чого зв’язав потерпілу дротами та залишив у квартирі.

      До вечора поліція знайшла та затримала підозрюваного. Він вже встиг переодягтися і спустити частину грошей на ігрових автоматах столиці.

      Начальник поліції Андрій Нєбитов у своєму пості ставить риторичне запитання:

      Це ж що потрібно скоїти, щоб чекати вирок суду за ґратами? Скільки ще таких підсудних ходять по наших містах?

       

      blog_ava
      Німеччина відповіла на прохання Зеленського про зустріч у "Нормандському форматі"
      сьогодні
      10526
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?
      сьогодні , 12:21 Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?
      Артем Овдієнко 1729
      Парламентські вибори-2019: як Зеленський сплутав всім карти і чому Порошенка ще рано забувати
      сьогодні , 11:02 Парламентські вибори-2019: як Зеленський сплутав всім карти і чому Порошенка ще рано забувати
      Василь Денисюк 1564
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      7 серпня , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      1528
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 09:30 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 3347
      Заложники международного хулиганства
      сьогодні , 08:40 Заложники международного хулиганства
      Блог Медіа 1846
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук