Під Києвом чоловік, який перебуває під слідством, напав на жінку у неї вдома серед білого дня

У Вишгороді серед білого дня жінка відкрила двері, не дивлячись у вічко. В результаті її побили, пограбували та зв'язали дротом у власній квартирі. Виявилось, що нападник перебуває під слідством за інший кримінальний злочин, однак суд наразі не дозволив його заарештувати.

На жінку в її власній оселі напав чоловік, якому висунули звинувачення за 5 статтями Кримінального кодексу, пов'язаних з вбивством, замахом на вбивство поліцейського, зброєю, викраданням авто та крадіжками – про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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Інцидент трапився 6 серпня приблизно об 11:30 в одному із багатоквартирних будинків Вишгорода. Жінка чекала знайомого, тому відкрила двері одразу, коли почула дверний дзвінок. Натомість на неї напав чоловік з ножем та почав бити потерпілу кулаками по обличчю. Далі зловмисник почав погрожувати вбивством та вимагати гроші.

Перелякана дівчина віддала 1000 доларів, проте нападнику виявилось мало, тому він відібрав золоті прикраси, ноутбук, телефон та банківські картки. Після чого зв’язав потерпілу дротами та залишив у квартирі.



До вечора поліція знайшла та затримала підозрюваного. Він вже встиг переодягтися і спустити частину грошей на ігрових автоматах столиці.

Начальник поліції Андрій Нєбитов у своєму пості ставить риторичне запитання:

Це ж що потрібно скоїти, щоб чекати вирок суду за ґратами? Скільки ще таких підсудних ходять по наших містах?