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      Під Радою влаштували акцію на підтримку полонених Росією моряків: фото

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      Під Радою влаштували акцію на підтримку полонених Росією моряків
      Під Радою влаштували акцію на підтримку полонених Росією моряків / hromadske.ua

      На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 полонених Росією українських моряків. Держава-агресор захопила їх біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

      На акцію прийшли трохи більше 100 людей, пише "Громадське".

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      Люди вигукують імена кожного з 24 моряків, яких утримують у РФ. Вони закликають інших підтримувати українських громадян, яких тримають у російських СІЗО.

      Небайдужі тримають у руках державні прапори, військово-морський прапор України, плакати, а також паперові кораблі.

      полонені українські моряки верховна рада акція
      Під Верховною Радою триває акція на підтримку полонених моряків

      Акцію організували політичні партії "Українська галицька партія", "Сила Людей" та "Демократична Сокира".

      Україна через Міжнародний суд намагається зобов'язати Росію звільнити усіх 24 українських моряків. Водночас РФ стверджує, що скарга України "не має сенсу". Міжнародний трибунал уже завершив слухання у справі моряків і зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден.

      Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Українські моряки в полоні Новини Києва Конфлікт в Азовському морі Заручники
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