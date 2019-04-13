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      Під російським посольством у Києві прогримів вибух: деталі

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      Посольство РФ у Києві
      Посольство РФ у Києві / wikipedia

      Під посольством РФ у Києві прогримів вибух. За попередньою інформацією вибухнула газова труба, що проходить під парканом. Згодом поліція спростувала цю інформацію.

      Як зазначає НПУ, причиною став розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.

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      Поліцейські отримали таку інформацію від представників "Київенерго" після того, як розпочали перевірку.

      Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Вибухових пристроїв на місці не виявили. Туди виїхали аварійні служби, там вже чергує екіпаж патрульної поліції.

      Під російським посольством у Києві прогримів вибух: деталі
      Причиною вибуху став розрив кабелю

      Під російським посольством у Києві прогримів вибух: деталі
      Ніхто внаслідок вибуху не постраждав

      Відео з місця події:

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Києва Вибух
      Джерело: 24 канал
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