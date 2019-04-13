Під російським посольством у Києві прогримів вибух: деталі
Під посольством РФ у Києві прогримів вибух. За попередньою інформацією вибухнула газова труба, що проходить під парканом. Згодом поліція спростувала цю інформацію.
Як зазначає НПУ, причиною став розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.
Читайте також: Стрілянина та вибухи: у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції (відео)
Поліцейські отримали таку інформацію від представників "Київенерго" після того, як розпочали перевірку.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Вибухових пристроїв на місці не виявили. Туди виїхали аварійні служби, там вже чергує екіпаж патрульної поліції.
Причиною вибуху став розрив кабелю
Ніхто внаслідок вибуху не постраждав
Відео з місця події:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50