Під згорілою будівлею в Одесі відбулася акція протесту "Халатність вбиває"

Люди зібралися увечері 7 грудня в Одесі під згорілою будівлею на Троїцькій. Вони вимагали перевірки усіх громадських місць у місті, а також – відсторонення керівника місцевого ДСНС. Акцію організував студент, подруга якого – серед зниклих безвісти.

Активісти вимагали відсторонення керівника Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктора Федорчака, пише "Радіо Свобода".

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Однією з головних вимог людей, що зібралися на протест, було: невідкладно перевірити усіх громадські місця в Одесі, причому – перевіряти за участю громадськості. Крім цього люди вимагали не затягувати слідство.

Акцію організував студент Сергій Гнезділов, він і озвучив вимоги людей. У Гнезділова, за його словами, на пожежі зникла подруга – зараз її шукають у згорілій будівлі.

До організації акції причетна й одеська юристка Ната Ільїчова.

Я не хочу, щоб в нашому місті й нашій державі надалі були випадки загибелі дітей. Хто буде наступним? Наша байдужість і стає причиною подібного ставлення до нас нашої влади,

– заявила вона.

Акція завершилася хвилиною мовчання, присутні запалили ліхтарики в пам’ять про загиблих.

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