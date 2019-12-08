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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Під згорілою будівлею в Одесі відбулася акція протесту "Халатність вбиває"

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      Акція "Халатність вбиває" в Одесі / "Радіо Свобода"

      Люди зібралися увечері 7 грудня в Одесі під згорілою будівлею на Троїцькій. Вони вимагали перевірки усіх громадських місць у місті, а також – відсторонення керівника місцевого ДСНС. Акцію організував студент, подруга якого – серед зниклих безвісти.

      Активісти вимагали відсторонення керівника Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктора Федорчака, пише "Радіо Свобода".

      Детально про пожежу в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії

      Однією з головних вимог людей, що зібралися на протест, було: невідкладно перевірити усіх громадські місця в Одесі, причому – перевіряти за участю громадськості. Крім цього люди вимагали не затягувати слідство. 

      Акцію організував студент Сергій Гнезділов, він і озвучив вимоги людей. У Гнезділова, за його словами, на пожежі зникла подруга – зараз її шукають у згорілій будівлі.

      До організації акції причетна й одеська юристка Ната Ільїчова.

      Я не хочу, щоб в нашому місті й нашій державі надалі були випадки загибелі дітей. Хто буде наступним? Наша байдужість і стає причиною подібного ставлення до нас нашої влади,
      – заявила вона.

      Акція завершилася хвилиною мовчання, присутні запалили ліхтарики в пам’ять про загиблих.

      Нагадаємо, президент Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини України ДСНС
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