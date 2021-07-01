Підготовка до непростого матчу триває, – Зеленський про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним попри його останні обурливі заяви. Адже підготовка до розмови президентів вже триває.

Зеленського не зачіпають слова Путіна

Президенту України байдуже на заяви очільника Кремля про те, що він нічого не вирішує в Україні. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю.

На слова Путіна про зовнішнє управління український політик відповів, що ніколи не живе стереотипами: "Це виглядає так, якби я сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?".

Водночас з Путіним він зустрітися готовий. Однак у тому разі, якщо він обговорюватиме важливі для України питання.

Готовий я зустрітися і з президентом Путіним, якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії,

– пояснив політик.

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