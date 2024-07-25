Не нове для демократів: яким є перший передвиборчий ролик Камали Гарріс

Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських перегонах від демократичної партії. Вона оприлюднила свій перший передвиборчий ролик.

Голова Центру політичних студій Доктрина Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що це відео транслює виборцям ідею єдності та віри в краще майбутнє. Він зазначив, що такий наратив колись вже застосовували інші політики під час виборів.

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"Така передвиборча реклама Гарріс не є чимось новим для демократів. Аналогічний заклик використовували Барак Обама у 2012 році та Гілларі Клінтон у 2016", – сказав він.

Дії Камали Гарріс

На думку Ярослава Божка, такий передвиборчий хід не зможе додати Камалі Гарріс якихось бонусів, однак їй потрібно було щось, щоб заявити про себе. Ймовірно, далі вона готуватиме глибші та ширші контексти, аби завоювати підтримку американців.

Це меседж, щоб утримати переконаних демократів, які й так голосували за Джо Байдена, а тепер їх перенаправляють на Гарріс,

– підкреслив він.

За даними нового соцопитування, Камала Гарріс не лідирує у жодному зі штатів, де ще не обрали за кого голосувати, окрім штату Вісконсин. Голова Центру політичних студій пояснив, що їй треба зміцнювати свою позицію не там, де і так проголосують за неї, а там, де громадяни коливаються між республіканцями та демократами.

Гаррі був би дуже корисний віцепрезидент із Пенсильванії, але зараз немає гарантій, що саме він ним стане,

– висловився Ярослав Божко.