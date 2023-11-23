Загибель 9-класника на гуртку зі стрільби: у громаді на Прикарпатті оголосили 3-денну жалобу
Джерело:Gromada Pasichna
На Івано-Франківщині під час занять зі стрільби загинув 14-річний хлопець. Поліція вже розпочала вивчати обставини смертельного інциденту.
За попередніми даними, підліток отримав кульове поранення в груди. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці.
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На Прикарпатті оголосили жалобу
У Пасічнянській громаді, де сталася трагедія, оголосили трьохденну жалобу. Там також розповіли деталі нещасного випадку. Кажуть, що 14-річного хлопчика випадково поранив інший учень ліцею. Той необережно повівся із пневматичною гвинтівкою.
У Нацполіції раніше повідомили, що трагедія сталася 22 листопада близько о 15:30 в приміщенні Пнівського ліцею під час позашкільного гуртка.
Наразі поліцейські опитали усіх свідків події та педагогів. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук прокоментувала загибель підлітка, зазначивши, що доручила провести службове розслідування у закладі освіти, аби уникнути повторнення подібного.
Інші випадки необережного поводження зі зброєю
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- На Одещині 12-річний хлопчик без дозволу забрав мисливську рушницю свого дідуся, щоб побавитися. Під час ігор він випадково поранив свого 15-річного друга. Той отримав смертельне поранення у груди.
- 6 листопада 2023 року загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного Геннадій Частяков. Як встановило слідство, чоловіку на день народження колега подарував справжні гранати. Вдома майор показував подарунки родині. Його син взяв до рук гранату і почав крутити кільце. Частяков забрав у дитини вибухівку і випадково висмикнув кільце, спричинивши вибух.