Загибель 9-класника на гуртку зі стрільби: у громаді на Прикарпатті оголосили 3-денну жалобу

На Івано-Франківщині під час занять зі стрільби загинув 14-річний хлопець. Поліція вже розпочала вивчати обставини смертельного інциденту.

За попередніми даними, підліток отримав кульове поранення в груди. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці.

Дивіться також Вкинув до торбини з грибами частину снаряда: на Запоріжжі чоловік загинув у лісі від вибуху

На Прикарпатті оголосили жалобу

У Пасічнянській громаді, де сталася трагедія, оголосили трьохденну жалобу. Там також розповіли деталі нещасного випадку. Кажуть, що 14-річного хлопчика випадково поранив інший учень ліцею. Той необережно повівся із пневматичною гвинтівкою.

У Нацполіції раніше повідомили, що трагедія сталася 22 листопада близько о 15:30 в приміщенні Пнівського ліцею під час позашкільного гуртка.

Наразі поліцейські опитали усіх свідків події та педагогів. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук прокоментувала загибель підлітка, зазначивши, що доручила провести службове розслідування у закладі освіти, аби уникнути повторнення подібного.

Інші випадки необережного поводження зі зброєю