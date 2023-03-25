Росіяни задихаються: у Підмосков'ї палає найбільший металургійний завод "Фрегат"
У Росії продовжується марафон "Ні дня без пожеж". Цього разу масштабне полум'я охопило завод "Фрегат", який спеціалізується на виробництві вторинного свинцю.
Про пожежу ввечері 25 березня повідомили російські ЗМІ. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ, повідомляє 24 Канал.
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Місцеві жителі задихаються від випарів
Як зазначають, масштабний вогонь охопив цех акумуляторів на вулиці Кірова. Пожежі надали другий ранг складності. Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.
За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, зараз практично неможливо дихати. Через те, що горить виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширюється по окрузі.
Їдкий запах усюди. Все жовте,
– ділиться враженнями місцевий житель.
За попередньою інформацією, пожежу локалізували, постраждалих немає.
Зауважимо, що воскресенський завод "Фрегат" – головний виробник вторинного свинцю у Росії. Раніше підприємство декілька разів припиняло роботу.
Пожежі у Росії: останні новини
- Зазначимо, що це вже друга масштабна пожежа в Росії за день. Полум'я охопило трансформаторну будку, яка розташована на будівельному майданчику поблизу ділового комплексу "Імперія" в "Москва-сіті". Що стало причиною пожежі – невідомо.
- Напередодні, 24 березня, у російському місті Араміль Свердловскої області горів науково-виробничий комплекс. Площа пожежі складала понад 3 тисячі квадратних метрів. Вогонь спалахнув у цеху виробника лакофарбових матеріалів поруч із заводом пластмас.
- А ще на день раніше у Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. Цікаво, що на цьому підприємстві виробляють двигуни для ядерного комплексу.
- За даними екстрених служб, пожежа сталася нібито через загоряння трансформаторного мастила. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Через пожежу з будівлі евакуювали 218 людей.
- Також у російському Ростові-на-Дону 16 березня горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Жертвами пожежі стали четверо людей. Ймовірно, на місці пожежі вибухали боєприпаси. На це вказує те, що пожежники просили надати броньовані щити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів. Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.