Росіяни задихаються: у Підмосков'ї палає найбільший металургійний завод "Фрегат"

У Росії продовжується марафон "Ні дня без пожеж". Цього разу масштабне полум'я охопило завод "Фрегат", який спеціалізується на виробництві вторинного свинцю.

Про пожежу ввечері 25 березня повідомили російські ЗМІ. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ, повідомляє 24 Канал.

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Як зазначають, масштабний вогонь охопив цех акумуляторів на вулиці Кірова. Пожежі надали другий ранг складності. Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, зараз практично неможливо дихати. Через те, що горить виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширюється по окрузі.

Їдкий запах усюди. Все жовте,

– ділиться враженнями місцевий житель.

За попередньою інформацією, пожежу локалізували, постраждалих немає.

Зауважимо, що воскресенський завод "Фрегат" – головний виробник вторинного свинцю у Росії. Раніше підприємство декілька разів припиняло роботу.

У Росії горить металургійний завод "Фрегат" / росЗМІ

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