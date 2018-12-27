Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо", – Аброськін

Підозрювані у вбивстві учасника бойових дій на Донбасі, активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" до 2015 року були членами розформованого батальйону "Торнадо", який був підрозділом МВС.

Про це "Громадському" розповів перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Мовиться про затриманих Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

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Затримані є мешканцями Дніпра, колишні учасники Антитерористичної операції, входили до складу батальйону "Торнадо" на 14-й, 15-й рік, після – звільнилися і проживали в місті Дніпро,

– розповів Аброськін.

Він додав, що підозрювані входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керує 37-річний Віктор Власюк. Останнього зараз розшукують.

"До складу цього формування входило близько 10 осіб. На сьогодні місцеперебування керівника цього угруповання не встановлено, він розшукується в межах іншого кримінального провадження, оголошений у міждержавний розшук і тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення його місцеперебування", – повідомив заступник голови Нацполіції.

На сьогодні з цього угруповання у Дніпрі затримали ще 4 осіб, які, за даними слідства, виїжджали у Бердянськ за півмісяця до вбивства Олешка. Вони організовували спостереження за чоловіком і теж готувалися скоїти злочин. Проте через невідомі обставини ці особи повернулися назад і до Бердянська виїхала інша група у складі Матюшина, Ломаки, Обухова та Володимиренкова. За версією слідчих, саме друга група і вбила Олешка.

Аброськін додав, що справу про вбивство Олешка скерували до Головного слідчого управління Нацполіції. Туди її відправили разом зі справою про розбійний напад у Дніпрі, який скоїв Віктор Власюк. Ці справи можуть об’єднати в єдине кримінальне провадження і розслідуватиме справу Головне слідче управління. На сьогодні поліція продовжує шукати інших замовників вбивства Олешка.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка "Сармата" вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину.

Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".