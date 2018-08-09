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Вбивство АТОвця "Сармата": у поліції повідомили деталі розслідування

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31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО Віталія Олешка з поозивним "Сармат"
31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО Віталія Олешка з поозивним "Сармат" / Фото із відкритих джерел

У Нацполіції звітують про хід розслідування вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка, відомого за позивним "Сармат".

Про це під час оперативної наради у Бердянську повідомив перший заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

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Зокрема, він зазначив, що під час розслідування вбивства "Сармата" було прийнято рішення про зміну підслідності.

З 8 серпня розслідуванням цього кримінального провадження займаються слідчі Слідчого управління поліції Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Аброськін зазначив, що слідство розглядає три основні версії вбивства ветерана АТО.

Перша версія – злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого,
– цитує заступника голови Нацполіції прес-служба відомства.

За його словами, на сьогодні у правоохоронців є всі підстави вважати, що це вбивство було замовним.

"Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання", – наголосив В’ячеслав Аброськін.

31 липня у Бердянську Запорізької області було вбито 43-річного місцевого активіста та ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Розслідування Новини Запоріжжя Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
Джерело: 24 Канал
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