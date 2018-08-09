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Убийство АТОшника "Сармата": в полиции сообщили детали расследования

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31 июля в Бердянске убили ветерана АТО Виталия Олешко с позивным "Сармат"
31 июля в Бердянске убили ветерана АТО Виталия Олешко с позивным "Сармат" / Фото из открытых источников

В Нацполиции отчитываются о ходе расследования убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко, известного под позывным "Сармат".

Об этом во время оперативного совещания в Бердянске сообщил первый заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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В частности, он отметил, что в ходе расследования убийства "Сармата" было принято решение об изменении подследственности.

С 8 августа расследованием этого уголовного производства занимаются следователи Следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Аброськин отметил, что следствие рассматривает три основные версии убийства ветерана АТО.

Первая версия – преступление совершено лицами, входящими в преступные организаций. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого,
– цитирует заместителя председателя Нацполиции пресс-служба ведомства.

По его словам, на сегодня у правоохранителей есть все основания полагать, что это убийство было заказным.

"Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки", – отметил Вячеслав Аброськин.

31 июля в Бердянске Запорожской области был убит 43-летний местный активист и ветеран АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат".

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Запорожья Расследования Бердянск Убийство Виталия Олешко "Сармата"
Источник: 24 Канал
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