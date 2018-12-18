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      Вбивство Віталія "Сармата" Олешка: підозрюваному обрали запобіжний захід

      203 Читать новость на русском
      Віталій Олешко
      Віталій Олешко / фото з відкритих джерел

      Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка. Так, чоловіка на ім'я Євген Бродський арештували на 2 місяці без права внесення застави.

      Про це інформує ТСН.

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      Відомо, що саме такий запобіжний захід просила прокуратура. Адвокати підозрюваного з рішенням не згодні та оскаржуватимуть його.

      Стаття, за якою висунуто підозру затриманому, – умисне вбивство. Прокурори кажуть, що мають достатні докази участі Бродського.

      У той же час адвокати вважають, що підозру недостатньо обґрунтовали і посилаються на незадовільний стан здоров'я підзахисного. Кажуть, що чоловік навіть двічі лікувався у Туреччині.

      Вони також стверджують, що затриманий не збирається тікати і переховуватись від органів слідства. 

      Зазначимо, що 16 грудня у міжнародному аеропорту "Харків" затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат". Правоохоронці тоді не поспішали надавати більш детальну інформацію про імовірного вбивцю Олешка та лиш зазначили, що підозрюваний родом із Дніпра.

      Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка, відомого також за позивним "Сармат", вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину. 15 вересня стало відомо про затримання одного з організаторів вбивства. 17 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

      Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

      Теги: Новини України Кримінальні новини Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Судді
      Джерело: 24 Канал
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